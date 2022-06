Der Blick geht nach Münster

Tennis: In der Herren 30-Bundesliga muss der TV Espelkamp-Mittwald auswärts gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen

TTK steht für Tontaubenklub. Doch mit Schießen auf eine Plastikscheibe hat das Sportangebot des TTK Sachsenwald auf der großen Anlage in Wohltorf, 20 Kilometer östlich von Hamburg, nichts zu tun. Hier wird unter anderem Tennis gespielt und am Samstag ist der Klub in der Herren 30-Bundesliga Gastgeber des TV Espelkamp-Mittwald.