Boxen: Christian Pawlak kämpft am 14. Mai in Espelkamp im Bürgerhaus um die WM. Auch Riza Baydilli tritt an.

Espelkamp

Trainieren im Drei-Minuten-Takt. Ungezählte Runden am Boxsack, Sparring, Krafttraining, tägliche Dauerläufe – und das alles für ein Ziel. Wenn Boxweltmeister Christian Pawlak am Samstag, 14. Mai, in den Ring steigt, will er in Bestform sein.

Von Heike von Schulz