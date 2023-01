„Der coole Bruder von Tennis“

TC Nettelstedt baut einen Padelplatz auf der Anlage an der Husener Straße

Lübbecke

Beim TC Nettelstedt tut sich was. Mal wieder. Denn nachdem der etwa 150 Mitglieder große Verein erst 2021 einen Allwetterplatz mit Flutlichtmasten auf seiner Tennisanlage an der Husener Straße gebaut hat, soll in ein paar Monaten ein Padelplatz mit Beleuchtung entstehen.