Der dritte Dreier in Folge

Die U21 des SC Paderborn 07 hat durch einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Viktoria Clarholz den dritten Dreier in Folge eingefahren. Dabei tat sich der Profinachwuchs aber lange Zeit schwer. Am Ende traf Routinier Christian Strohdiek zum Sieg, Zufriedenheit herrschte nicht.

Ken Czok (rechts) hatte in der 84. Minute die Entscheidung zugunsten der U21 des SCP auf dem Fuß, am Ende reichte es aber trotzdem zum dritten Sieg in Folge.

„Der beste Mann auf dem Feld hat die Partie entschieden“, so SCP U21-Trainer Thomas Bertels über den 34-jährigen. Der Innenverteidiger ordnete, baute auf und war in der 71. Minute zur Stelle. Nach einer Ecke von Noyan Bayaki rutschte der Ball durch den Strafraum. Strohdiek hielt zentral von der Strafraumkante drauf und das Leder flutschte unter Torhüter Luis Ackermann hindurch ins Tor. Es war sein zweites Saisontor. „Freut mich, passiert ja nicht so oft“, lächelte der Ex-Profi nach der Partie, um gleichzeitig kritische Worte zu finden: „Es geht um die Ausbildung von Talenten, nicht darum, dass ich die Tore mache. Die Jungs sind in manchen Phasen nicht klar genug und zu verspielt. Sie müssen die nächsten Schritte machen.“