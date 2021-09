„Der Druck ist wieder da“

Paderborn

2020 waren die nationalen Titelkämpfe im Sportschießen der Corona-Lage zum Opfer gefallen. Jetzt trafen sich in München wieder die besten Schützen der Nation, um auf der Olympiaschießanlage in Garching-Hochbrück in insgesamt 35 Disziplinen um Titel und Medaillen zu schießen.

Von Jörg Manthey