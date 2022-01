Der Ehrgeiz ist entfesselt

SSV Elsen: Luftgewehr-Schützin Muriel Kemper freut sich auf den Heimwettkampf in der Maspernhalle

Paderborn

Es gibt nicht allzu viele Sportarten, in denen Frauen sich üblicherweise auf Augenhöhe mit Männern im direkten Duell messen können. Schach etwa. Reiten. Oder Darts. Das gerne verkannte Schießen fällt ebenfalls in diese Kategorie. Die 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord ist keine Männerdomäne. In der Setzliste der zwölf Vereine sind insgesamt 115 Aktive aufgeführt, 69 davon weiblich. Deutlich mehr als die Hälfte. Muriel Kemper nimmt dem Geschlechtervergleich die Rivalität. „Es wird nach Leistung aufgestellt, und es schießt Schütze gegen Schütze“, stellt die 19-Jährige vom SSV St. Hubertus Elsen klar, ohne umständlich zu gendern.

Von Jörg Manthey