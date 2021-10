Der Football-Platzhirsch

Die ostwestfälische Sportszene hat einen weiteren Zweitligisten: Die Paderborn Dolphins sind in die German Football League (GFL) 2 Nord aufgestiegen. Die „Besten im Westen“ setzten sich in einer Dreier-Aufstiegsrelegation gegen Regionalliga-Ost-Meister Spandau Bulldogs (34:15) und die Hildesheim Invaders (32:0), Nummer eins im Norden, dominant durch.

American Football hat die Region Ostwestfalen-Lippe längst erobert. Die größte Tradition weisen die Bielefeld Bulldogs auf, die in diesem Jahr ihren 35. Geburtstag feiern. Sportlicher Platzhirsch waren in der nun abgeschlossenen Saison aber ganz eindeutig die Paderborn Dolphins, die nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Regionalliga West (9:1 Punkte) auch den letzten Schritt gingen und nach dem Abstieg aus der GFL2 Nord im Jahr 2018 künftig wieder zum Reigen der 28 besten deutschen Footballvereine gehören.

MEHR ZUM THEMA American Football: Warburger steigt zum zweiten Mal mit den Paderborn Dolphins auf In überlegener Manier in die 2. Liga

Teamgeist, gepaart mit Klasse: Dass die Dolphins in dieser Serie so durchgestartet sind, ist kein Zufallsprodukt. Die Corona-Tristesse hatte der Verein 2020 genutzt, mit Jason Irmscher einen hauptamtlichen Geschäftsführer zu installieren. D-Line-Coach Irmscher wurde in Personalunion auch noch zum Headcoach befördert und ist seither ebenso als Vize-Präsident und Sportdirektor rund um das Hermann-Löns-Stadion omnipräsent.

Die Personalie war eine Entscheidung mit Mehrwert. Mit etwa 80 Spielern stellte Irmscher sorgfältig einen schlagkräftigen Riesenkader zusammen, der mit Durchschnitt nichts mehr zu tun hatte. Ein Hauptaugenmerk legte er auf eine Offensive Line mit Gardemaß und bediente sich da auch beim Personal des Erzrivalen Bielefeld. Wissend: Dort, bei den Kolossen der Schutzgarde des Quarterbacks, beginnt jeder Erfolg.

„ »Ich bin gerne größenwahnsinnig. Wir sind erst bei 40, 50 Prozent von dem, was ich mir denke.« “ Headcoach Jason Irmscher

„Ich bin gerne größenwahnsinnig und habe meine Ziele bis jetzt alle erreicht. Wir sind erst bei 40, 50 Prozent von dem, was ich mir denke“, schmunzelt der 32-Jährige, der nachhaltig denkt und sein Wirken von Beginn an mit einem Fünf-Jahres-Plan verknüpfte. Geht es nach Irmscher, hat Paderborn 2025 im Idealfall einen Erstligisten mehr. Sein Erfolg hat Zweifler längst verstummen lassen. Irmschers Wirken wird flankiert von reichlich Football-Knowhow, von Defense Koordinator Gunnar Ströming und Offense Koordinator Nils Müller („Wir sind Vorbereitungsmonster“), die während der intensiven Saison einen 24/7-Job ausgeübt haben. „Unsere Philosophie ist ziemlich simpel. Es geht darum, über Jahre mit guten deutschen Trainern auf einem hohen Level gute deutsche Spieler auszubilden“, erzählt Jason Irmscher.

Der Aufstieg ist ein fabelhaftes Geburtstagsgeschenk für die Dolphins, die am 27. November in der Schlosshalle in Schloß Neuhaus mit ihrer Schwarz-Goldenen Nacht das 30-jährige Vereinsjubiläum zelebrieren.

American Football ist aber nicht nur in Bielefeld und Paderborn inzwischen eine Hausnummer. Am Wiehen schwingen sich die 2019 gegründeten Minden Wolves auf, in höhere Gefilde vorzustoßen. Gerade erst ist ungeschlagen die Meisterschaft in der Landesliga NRW festgezurrt worden, mit einem 38:0-Erfolg über die Rheine Raptors. Im Mühlenkreis boomt Football: Die drei Heimspiele im Weserstadion verfolgten mehr als 4000 Zuschauer. Etwas gemütlicher geht es noch in der NRW-Liga Ost bei den White Hawks Kachtenhausen oder Elsen Knights zu.

Erkennbar ist: OWL ist kein Football-Niemandsland mehr. Deutschland ebenfalls nicht. Die amerikanische National Football League (NFL) will in den kommenden Jahren eines ihrer Saisonspiele in Frankfurt, München oder Düsseldorf stattfinden lassen. Zudem plant der American Football Verband Deutschland, sich beim Weltverband um die Ausrichtung der 6. IFAF World Championship in Deutschland im Jahr 2023 zu bewerben.