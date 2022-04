Der Fußball kann am 1. Mai nur verlieren

Kommentar zum Spieltag an diesem Sonntag in den Kreisligen des Kreises Höxter

In der 1. und 2. Fußball-Bundesliga wird wegen des Feiertags 1. Mai an diesem Sonntag nicht gespielt. In den Fußball-Kreisligen des Kreises Höxter ist trotz Pandemie das volle Programm angesagt. Aufgrund der Planung können die Amateurkickerinnen und Amateurkicker an Mai-Feiern und Mai-Ausflügen nicht teilnehmen. Dazu unser Kommentar.

Von Jürgen Drüke