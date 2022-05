Der Glaube ist weiterhin da

Grundvoraussetzung dafür war der eigene 3:0 (1:0)-Sieg bei den Sportfreunden Siegen und ein Patzer der Konkurrenz. Den Gefallen machte den Paderbornern zumindest Rhynern. Die Westfalia unterlag auswärts bei Eintracht Rheine durch ein Gegentor in der 87. Minute mit 0:1. Währenddessen sicherte sich der 1. FC Kaan-Marienborn durch einen 3:1-Sieg nach Rückstand in Schermbeck den Aufstieg in die Regionalliga. Der U21 steht nun noch SG Wattenscheid im Weg. Der Traditionsclub aus dem Ruhrgebiet konnte seine Partie in Erndtebrück knapp mit 2:1 gewinnen und schob sich so auf den zweiten Tabellenplatz vor. Paderborner lauert einen Punkt dahinter. „Es war kein gutes Spiel von uns. Die Führung fiel früh. Danach dachten wir vielleicht, es geht jetzt alles seinen Gang. Das war nicht so. Aber am Ende haben wir es gezogen“, so Bertels.

