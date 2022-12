Fußball-Landesliga: Nieheim verspielt Zwei-Tore-Vorsprung in Neuenbeken. Brakel rutscht wieder auf Abstiegsplatz

Kreis Höxter

Der FC Nieheim ist erstmals in seiner Vereinsgeschichte Herbstmeister der Fußball-Landesliga. So richtig freuen konnte sich der Tabellenführer nach dem 2:2 in Neuenbeken aber nicht darüber. Die Spvg. Brakel hat ihr letztes Heimspiel vor der Winterpause äußerst unglücklich gegen Detmold verloren und ist eine Woche nach dem umjubelten Derbysieg wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht.

Von Michael Risse und Sylvia Rasche