Der Nordsee-Tsunami

Paderborn

Nach vier Heimsiegen in Folge haben die Uni Baskets Paderborn in der 2. Basketball-Bundesliga ProA ihren Meister gefunden. Vor 1131 Zuschauern in der Maspernhalle hieß es am Ende 89:115 (43:52) gegen bärenstarke Eisbären Bremerhaven, die damit zum dritten Mal hintereinander dreistellig punkteten. Insgesamt unterliefen den Hausherren zu viele Fehler; oft erzwungen von der aggressiven Eisbären-Verteidigung, oft aber auch zu leichtfertig vertändelt.

Von Jörg Manthey