Kreis Höxter.

In Nieheim stehen sich am Sonntag zwei amtierende Pokalsieger in der Fußball-Landesliga gegenüber. Die Gastgeber, die den Pott zuletzt dreimal in Folge gewannen, empfangen den TuS Tengern, der am vergangenen Montag im Kreis Lübbecke triumphierte. Die Spvg Brakel reist zum Landesliga-Zweiten nach Maaslingen, der eine beeindruckende Siegesserie vorzuweisen hat.

Von Sylvia Rasche