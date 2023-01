Der Profi-Traum lebt

Fabio Podmelle, hier im T-Shirt der Longwood-Universität, spielt in der Rückrunde für den Landesligisten TuS Tengern. Der bald 22-Jährige Mittelfeldspieler hat in den USA seinen Bachelor in Psychologie gemacht.Fabio Podmelle, hier im T-Shirt der Longwood-Universität, spielt in der Rückrunde für den Landesligisten TuS Tengern. Der bald 22-Jährige Mittelfeldspieler hat in den USA seinen Bachelor in Psychologie gemacht.

Foto: Privat