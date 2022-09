American Football: Borgentreicher Tim Henkenius spielt bei den Elsen Knights in der NRW-Liga

Borgentreich

„Football ist wie Schach. Ein einziger Spielzug kann die ganze Partie entscheiden“, sagt Tim Henkenius. Der Borgentreicher spielt mit den Elsen Knights in der NRW-Liga an der Tabellenspitze mit. An diesem Samstag geht es im Heimspiel gegen die Kreis Heinsberg Bisons um Platz drei.

Von Sylvia Rasche