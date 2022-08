.

Spvg Brakel - TuS Tengern. Mit der Vorbereitung zeigt sich Brakels Trainer Haydar Özdemir nur „bedingt zufrieden.“ Wegen Urlaub, Schichtdiensten und Verletzungen sei man nicht so weit wie erhofft, allerdings „freut sich jeder Spieler, dass es jetzt endlich los geht und die quälende Zeit der Vorbereitung vorbei ist“, berichtet der Coach. Er wird vermutlich auf den einen oder anderen Spieler verzichten müssen. Neben ein, zwei verletzungsbedingten Fragezeichen gibt es wohl auch zwei Coronafälle im Team. „Beide haben einen positiven Schnelltest und warten noch auf das Ergebnis des PCR-Testes. Ich gehe aber davon aus, dass sie nicht spielen können“, sagt Özdemir.

Für ihn und sein Team geht es darum, einen Fehlstart wie in den beiden vergangenen Jahren zu vermeiden, um nicht gleich wieder unter Druck zu geraten. Dafür ist Tengern zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe. Allerdings muss sich auch der TuS erst noch finden. Nach dem Abstieg haben 13 Spieler den Verein verlassen. 17 überwiegend junge Neuzugänge müssen integriert werden. Tengerns neuer Trainer Christian Scheidies geht davon aus, dass sein Team „das wohl jüngste der Landesliga ist.“ Ob er da den Brakeler Talentschuppen auf der Rechnung hatte? In jedem Fall wird es am Sonntag ein echter Talente-Treff im Pahenwinkel.

Engin Deniz kehrt nach einem Jahr in Nieheim zurück zu sienem Heimatverein Spvgf Brakel Foto: Aaron Reineke

Personell gibt es noch eine gute Nachricht an der Nethe: Der Brakeler Engin Deniz, den es im Vorjahr als älteren A-Jugend-Jahrgang zum Ligakonkurrenten Nieheim gezogen hatte, ist zurück in seinem Heimatverein und am Sonntag bereits spielberechtigt.

FC Kirchlengern - FC Nieheim Ungewöhnlich waren beide Nieheimer Spiele gegen Kirchlengern in der Vorsaison. Im Hinspiel siegte Nieheim 8:1, im Rückspiel gewann Kirchlengern 6:1. „Wir wollen das besser machen, was im Rückspiel in Kirchlengern nicht gut gelaufen ist und die Punkte mitnehmen“, sagt Trainer André Schnatmann. Sein Team hat zwei Pflichtspiele diesen Sommer hinter sich, hat dabei vor allem im Westfalenpokal gegen den Oberligisten Lotte (0:1) gezeigt, dass die Form schon passt. „Allerdings haben wir das Spiel sehr teuer bezahlt“, sagt Schnatmann. Die Knieverletzung von Dirk Büsse ist inzwischen als Kreuzbandriss diagnostiziert worden. Damit ist für den Warburger mindestens die Hinrunde der neuen Saison bereits jetzt beendet.

Dirk Büsse hat sich im Pokalspiel gegen Lotte einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt mindestens die gesamte Hinrunde aus. Foto: Aaron Reineke

Die Gastgeber aus Kirchlengern sind vor dem Start gut drauf, haben alle Vorbereitungsspiele souverän gewonnen und dabei stolze 18:3-Tore erzielt. Im Herforder Kreispokal mühten sie sich gegen Bezirksligist Mennighüffen zwar erst mit dem Elfmeterschießen in die zweite Runde, trotzdem ist FC-Trainer und Ex-Profi Daniel Halfar mit der Vorbereitung „sehr zufrieden“. Auf den FC Nieheim wartet also ein hartes Stück Arbeit.