Peckelsheim

Diese Fahrt wird in doppelter Hinsicht besonders für die Boccia-Spieler der Wohngruppe Peckelsheim der Lebenshilfe Brakel. Sie reisen am 18. Juni nach Berlin zu den Special Olympics Nationale Spiele. Etwa 4500 Sportlerinnen und Sportler werden sich in 20 Sportarten messen und hoffen, sich mit einem guten Ergebnis für die Special Olympics World Games zu qualifizieren.

Von Astrid E. Hoffmann