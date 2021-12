Der TuS N-Lübbecke kämpft vergeblich

An der Wetzlarer Wand abgeprallt: Luka Mrakovcic versucht es in diesem Fall vergeblich. Der TuS N-Lübbecke zeigte die bekannte Mentalität, musste sich aber im letzten Pflichtspiel des Jahres geschlagen geben.

„Wir sind wie ein Auto, das seit fünf Monaten auf 7000 Umdrehungen läuft. Wie eine Zitrone, die man nicht weiter auspressen kann“, hatte Emir Kurtagic in den vergangenen Wochen immer wieder auf die kräftezehrende erste Saisonhälfte beim heimischen Aufsteiger abgehoben. Diese Tatsache war im zweiten „Weihnachtsspiel“ nicht zu übersehen: In einigen Momenten, sei es beim Torabschluss oder in der Abwehr, fehlten den ein Mal mehr wacker kämpfenden Hausherren die nötigen Prozentpunkte an Frische.