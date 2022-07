Der Umbruch geht weiter

Stahle

Der FC Stahle ist nach Platz eins in der Abstiegsrunde bereit für eine sorgenfreie Saison in der Fußball-Kreisliga A. Ganz oben oder ganz unten erwartet kein Trainer die Schwarz-Weißen in der kommenden Serie. Wie beschreibt Coach Andreas Struck die Zielsetzung nach dem Wegfall einiger Routiniers?

Von Rene Wenzel