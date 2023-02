Tischtennis: Bei den Familien Justus in Borgholz und Oeynhausen in Brakel sind mehrere Generationen aktiv

Kreis Höxter

Fabian Scherf schlägt auf. An der Bande beobachtet Uropa Alfred Justus jeden Spielzug genau, um in der Satzpause die richtigen Tipps parat zu haben. Zwei Tage zuvor stand Justus noch selbst am Tisch und spielte mit dem TTV Borgholz gegen die DJK Adler Brakel, bei der Oma Maria Oeynhausen an der Seite ihres Enkels Noah aktiv war. Ganz offensichtlich verbindet Tischtennis die Generationen.