Der Wildstyler ist die Ausnahme

Justin Kampmeier, Nikola Peša, Yannik Büscher, Luca Castronovo und Lucas Fiedler – mit diesen fünf Spielern ist das E-Sportsteam des SC Paderborn 07 vor einem Jahr in die Virtual Bundesliga Club Championship gestartet. Für den Debütanten sprang in der Division Nord-West am Ende ein respektabler neunter Platz heraus.

Yannik „Wildstyler“ Büscher bleibt dem E-Sports-Team des SCP treu. Er ist der einzige Spieler aus dem Kader der Vorsaison, der in der Virtual Bundesliga Club Championship erneut für Paderborn am Ball.

Auch in der kommenden Saison, los geht‘s am 9. November, ist der SCP einer von 26 Vereinen aus der 1. und 2. Bundesliga, die sich in der Fußball-Simulation FIFA messen, aber die neue Mannschaft hat mit der Premierenformation nur noch ganz wenig zu tun. Trainer war und ist Daniel Elit, doch von den fünf Spielern der Vorsaison ist ihm lediglich ein einziger geblieben: Yannik „Wildstyler“ Büscher. „Im E-Sports-Bereich ist das leider nicht die Ausnahme. Die Jungs haben alle Einjahresverträge, so dass von vornherein klar ist, dass sie nicht lange bei ihren Clubs bleiben – was ich sehr schade finde“, sagt der Coach.