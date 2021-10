Derby mit gewisser Schärfe

Paderborn

Die Fans der Uni Baskets Paderborn dürfen sich vom 2. bis 16. Oktober auf drei Heimspiele in Folge in der 2. Basketball-Bundesliga ProA freuen. Vor dem anstehenden Westfalenduell gegen Phoenix Hagen (Samstag, 19.30 Uhr) gibt es allerdings eine weniger gute Kunde: Center Aaron Kayer fällt mit einem zweifachen Muskelfaserriss in der rechten Wade für mehrere Wochen aus.