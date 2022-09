Derby stets kontrolliert

Am dritten Spieltag der Frauenfußball-Landesliga hat der TuS Sennelager den ersten Saisonsieg eingefahren. Im Derby konnte Aufsteiger Delbrücker SC mit 2:1 bezwungen werden. Der Hövelhofer SV holte im Auswärtsspiel gegen Belecke den ersten Punkt der Saison. Borchen muss sich dem FFC Nethegau 0:3 geschlagen geben.

(jag). TuS Sennelager - Delbrücker SC 2:1 (0:0). „Es war ein sehr verdienter Sieg für uns“, kommentiert Sennelager-Trainer Hendrik Brummelte die ersten drei Punkte der laufenden Spielzeit für sein Team. „Wir hatten das Spiel im Griff und haben kaum Chancen für den Gegner zugelassen.“ Ein Distanzschuss von Vanessa Klein brachte die Führung für Sennelager (57.). Mareen Walbaum stellte 13 Minuten später nach einem Sololauf auf 2:0. „Wir hätten auch das 3:0 machen müssen, aber selbst nach dem Anschlusstreffer hatten wir das Spiel weiterhin unter Kontrolle“, meint ein zufriedener Sennelager-Coach. DSC-Coach Ralf Lübbert sah ein Derby auf Augenhöhe: „In der ersten Halbzeit haben sich beide Mannschaften komplett neutralisiert. Nach dem 0:1 standen wir zu offen, was uns das 0:2 einbrachte. Der Anschlusstreffer durch Beate Austerschmidt in der 88. Minute kam dann zu spät.“ Der DSC rutschte durch die Niederlage auf Rang acht, hat aber noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. „Wir haben verdient verloren, weil wir es nicht schafften, unsere offensive Qualität auf den Platz zu bringen“, analysierte Lübbert.