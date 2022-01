Derbystimmung nur bei der TGH

Halle-Hörste/Steinhagen

Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass sich die TG Hörste (in ihrer bisher einzigen Verbandsliga-Saison) und Spvg. Steinhagen im Kampf um Punkte gegenüber standen. Damals sackte Liga-Platzhirsch Steinhagen mit 33:28 (auswärts) und 33:31 (daheim) in beiden Derbys die Punkte ein und Hörste musste am Ende absteigen. Jetzt stehen die Vorzeichen vor dem Duell mit Heimrecht für TGH genau umgekehrt.

Von Gunnar Feicht