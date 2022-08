Derbyzeit auf dem Laumeskamp

Paderborn

In der Fußball-Bezirksliga 13 stehen am zweiten Spieltag drei Derbys im Mittelpunkt des Interesses. Am Sonntag um 13.15 Uhr empfängt der Delbrücker SC II den SV GW Anreppen. Ab 15 Uhr erwartet im Altkreisderby die FSV Bad Wünnenberg/Leiberg den USC Altenautal, während zeitgleich der Absteiger SuS Westenholz auf Rot-Weiß Mastholte trifft.

Von Frank Brock