Deutschlands Squasher im EM-Halbfinale

Bei den Team-Europameisterschaften im Squash im holländischen Eindhoven hat die deutsche Herren-Nationalmannschaft den Einzug in das Halbfinale perfekt gemacht. Dort wartet am Freitag (13 Uhr) Frankreich.

Das zweite Gruppenspiel gegen Spanien, Finalist der Team-EM von 2019, wurde mit 3:1 gewonnen. Team-Kapitän Raphael Kandra (WRL 22) vom Paderborner SC läutete das Duell mit einer konzentrierten Leistung gegen den früheren Weltranglistenfünften Borja Golan (WRL 41) ein und setzte sich gegen den 39-Jährigen mit 12:10, 11:7, 11:8 durch. Beim Stand von 2:1 lag der Ausgang in der Hand Simon Rösners. Der Paderborner holte mit einem sicheren 11:4, 11:8, 11:5 gegen Bernat Jaume (WRL 51) den dritten Zähler für sein Division 1-Team.

Am Donnerstag folgte im dritten Gruppenspiel ein 4:0 über die Tschechen. Raphael Kandra ließ Martin Svec (WRL 79) im flotten Linkshänder-Duell, das bloß 19 Minuten währte, in drei Sätzen keine Chance (11:5, 11:8, 11:3). Simon Rösner bekam es mit seinem PSC-Kollegen Viktor Byrtus zu tun und fuhr beim umkämpften 3:1-Erfolg (11:7, 11:7, 9:11, 11:7) den Punkt zur 2:0-Führung ein. „Wir haben das Halbfinale erreicht, was auch mein herausgegebenes Ziel vor dieser EM war. Das Turnier lief bislang sehr gut für uns, auch wenn da natürlich mal Ups and Downs drin sind. Dafür ist der Teamwettbewerb einfach zu hart und ganz normal. Ich bin mit der Leistung bislang sehr zufrieden“, sagte Bundestrainer Oliver Pettke.

Die deutschen Damen ließen ihrem 0:3 gegen Wales einen 2:1-Sieg über Belgien folgen. Den Ehrenpunkt musste Paderborns amtierende Deutsche Meisterin Saskia Beinhard zulassen, sie unterlag im Topduell Tinne Gilis mit 0:3 (7:11, 5:11, 4:11). Es folgte eine 0:3-Niederlage gegen Gastgeber Niederlande (mit Paderborns Milou Van Der Heijden), so dass nun um die Plätze 5 bis 8 und den Verbleib in der Division 1 geht. Als Gegner warten Finnland (Freitag) und Schottland (Samstag). Für den Klassenerhalt muss eines der beiden Spiele gewonnen werden