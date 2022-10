Brakel

Schnell, schneller, Matthias Berenbrinker - mit seinem Sieg im S-Springen hat der erfahrene Paderborner für einen spannenden Abschluss der Springwettbewerbe beim Brakeler Herbstturnier gesorgt. In den Dressurprüfungen haben sich die Reiterinnen des gastgebenden RV Nethegau Brakel stark präsentiert. So hat Lokalmatadorin Irija Klotz mit ihrem „Casimir“ den zweiten Platz in der M-Dressur geholt.