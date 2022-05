„Die 1. Liga war ein Highlight“

Schon in seiner Begrüßung machte Präsident Daniel Didier deutlich, dass der Verein auf ein herausragendes Jahr zurückblicken kann: „Unser Event ‚Hövelhof meets 1. Tennis-Bundesliga‘ mit den Spielen des Teams Hämmerling/TuS Sennelager und einer tollen Zuschauerresonanz auf der Anlage war ein Highlight der Vereinsgeschichte. Da die anstehenden Matches des Teams in der 2. Bundesliga auch in Hövelhof gespielt werden, wird 2022 sicherlich auch ein großartiges Jahr für Tennisfans.“ Dass der Tennissport in der Sennegemeinde boomt, zeigt ebenso der Anstieg der Mitglieder. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Anzahl der Mitglieder um 16,6 Prozent auf 318 Mitglieder gesteigert werden.

Sport-Vorstand Matthaeus Lüdtke zeigte im Rückblick Aktivitäten im Detail auf. Das LK-Turnier, der HTC Double Trouble Pokal, die Tennis-Akademie, das Sommer-Camp mit Trainer Robert Golebiowski seien besonders zu nennen. Lüdtke: „Sportlich freuen uns die Aufstiege der Herren I und Herren 50 in der Winterrunde. Erfolgreich waren auch die Hobbyspieler. Hier wurde die 1. Herrenmannschaft OWL-Bezirksmeister.“

Für 2022 wurden vom Verein acht Jugendmannschaften (U8 bis U18) gemeldet. Die Erwachsenen gehen mit insgesamt 17 Mannschaften an den Start. Besonderes Augenmerk liegt hier auf der neuen Damenmannschaft des HTC. Die 1. Damen schlagen in der Westfalenliga auf, der Top-Liga des WTV-Verbandes, und sind damit die höchstspielende Damenmannschaft im Kreis Paderborn. Trainiert werden die Spielerinnen von der Tennisbase um DTB-Jugendtrainerin Carolin Daniels.

Finanzvorstand Christian Steffen hatte ebenfalls nur gute Nachrichten. Das Jahr konnte mit einem erfreulichen Überschuss beendet werden. Hier galt der Dank den zahlreichen Hövelhofer Sponsoren, die für die Installation der neuen Flutlichtanlage auf den Plätzen 1 und 2 gewonnen werden konnten, und der kompetenten Projektumsetzung des 2. Vorsitzenden Jürgen Meier. Aktuell werden die Wege zu den Plätzen erneuert und neue Steh- und Sitztribünen erstellt. Diese umfangreichen Baumaßnahmen werden auch durch Eigenleistungen und der Förderung für moderne Sportstätten des Landes NRW finanziert. Die Mitgliedsbeiträge bleiben daher auf bisherigem Niveau. Für eine ausgewogene Beitragsstruktur, ohne Mehrbelastungen für Familien, wird auf eine Anpassung verzichtet. Einzig das beitragsfreie erste Jahr für Erwachsene entfällt.

Didier dankte zum Schluss noch mal allen Helfern, der Gemeinde, dem Nachbarn HSV und den Sponsoren für ihre Unterstützung: „Ein gutes Teamplay und ein fairer und freundschaftlicher Umgang miteinander sind regelmäßig Basis erfreulicher Resultate.“

www.tc-hoevelhof.de