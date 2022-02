Die Fotos der drei Meisterteams hängen hinter Glas an der Wand im Partykeller. Dreimal ist der Peckelsheimer Branko Orlovic als Trainer mit heimischen Fußballteams aufgestiegen. Drei Titel, die zu den schönsten Sporterlebnissen des 70-Jährigen gehören. Aber nicht nur: „Der Klassenerhalt in der Bezirksliga 1985 mit dem TuS Peckelsheim war fast noch mehr wert als der Aufstieg zwei Jahre zuvor“, sagt der gebürtige Kroate im Rückblick.

In seiner Heimat hat ihn die Leidenschaft für das runde Leder schnell gepackt. Noch bevor er in der Jugend des Erstligisten NK Zagreb spielte, kickte Branko Orlovic auf der Straße – stundenlang mit Freunden und Schulkollegen. Seine Lieblingsposition seit Jugendtagen: die Abwehr. „Dort gewinnt man die Spiele, die Abwehr macht den Meister“, ist der Peckelsheimer überzeugt und legte auch während seiner Trainerstationen stets Wert auf eine stabile Defensive und natürlich auf eine gute Portion Kondition. „Meine Mannschaften waren immer fit. Wir haben oft Spiele in der Schlussphase umgebogen, wenn die Gegner langsam müde wurden“, schmunzelt Orlovic. Dafür legte er vorher den Grundstein. Hänge, wie an der Hibbecke in Eissen oder im Driburger Iburgstadion, kannten seine Spieler nicht nur vom nebenliegenden Platz, sondern aus allernächster Nähe...