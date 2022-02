Gemeinsam stark: Die Frauen der DJK Adler Brakel belegen in der Tischtennis-Bezirksliga die Plätze eins und drei. Alle Spielerinnen der „Reserve“ haben dabei in dieser Saison bereits in der ersten Mannschaft ausgeholfen und gepunktet. Die Meisterinnen von links: Sigrid Wichmann, Heike Meyer, Kirstin Scholz, Heike Igelbrinck, Maria Oeynhausen, Anja Wienhold, Silvia van Gorp, Heike Holste und Kerstin Schwerdtfeger

Foto: Sylvia Rasche