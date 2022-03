Die alte Leier

Nürnberg

Der TuS N-Lübbecke geht am Donnerstag mit der Hypothek von sieben Niederlagen in Folge ins so wichtige Derby gegen GWD Minden. Beim 22:29 (11:15) beim HC Erlangen war das Team von Beginn an chancenlos. Immerhin bleiben die Lübbecker auf Nichtabstiegsplatz 16, weil der HBW Balingen-Weilstetten gegen den THW Kiel mit 25:31 verlor.

Von Lars Krückemeyer