Die Aufstiegschance knapp verpasst

Kreis Höxter

Die Verbandsliga-Herren 30 des TV Höxter gehen am kommenden Samstag als hoher Favorit ins Kreisduell gegen den TC Bad Driburg und werden als Gruppensieger in die Westfalenliga aufsteigen. Den Sprung in die Verbandsliga haben Driburgs Damen 40 knapp verpasst. Für die meisten Teams ist die Tennis-Sommersaison beendet. Fast alle Auf- und Absteiger stehen fest. Einige Mannschaften bangen noch um den Klassenerhalt

Von Inge Stegnjajic