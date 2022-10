Die bestmögliche Reaktion

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn haben ihr versprochenes „anderes Gesicht“ gezeigt – und wie! Die 1281 Fans in der Maspernhalle sahen beim auch in dieser Höhe verdienten 96:65 (28:9, 18:19, 22:19, 28:18) eine in allen Belangen wie ausgewechselte Mannschaft zur Vorwoche, die die Bayer Giants Leverkusen von Beginn an zu Scheinriesen degradierte. „Ich bin sehr stolz auf die Jungs“, lobte Headcoach Steven Esterkamp vor allem die Intensität und das Zusammenspiel. „Das war ein super Sieg für die Spieler. Sie haben verstanden, was sie zu tun haben.“

Von Jörg Manthey