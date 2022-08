Nach 250 Kilometern und 18000 Höhenmetern erreichen der Brakeler Carsten Drilling (Zweiter von links) und seine Mitstreiter bestens gelaunt das Ziel in Grindelwald. Die 77 Stunden in den Bergen sind ihnen nicht anzusehen.

Etwas mehr als drei Tage war er zusammen mit seinem deutschen Teamkollegen Dennis Pemsel rund um das Jungfrau-Altesch-Massiv in zwei Schweizer Kantonen, dem Berner Oberland und dem Wallis, unterwegs. Geschlafen hat das Duo in den Nächten jeweils nur wenige Stunden. „Am ersten Tag hat uns die Hitze mächtig zu schaffen gemacht, daher haben wir versucht, an den folgenden beiden Tagen die dunklen, kühleren Stunden so gut es geht zu nutzen und sind schon um Mitternacht wieder aufgebrochen“, berichtet Carsten Drilling, der mit seiner Familie seit Jahren in der Schweiz lebt.