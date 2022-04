„Die Euphorie für mehr ist da“

„Es war eng und intensiv. Ein Spiel mit verschiedenen Phasen. Da standen zwei gute Mannschaften auf dem Platz“, so Detlev Dammeier in einer ersten knappen Analyse. Delbrücks Trainer war allerdings nicht entgangen, dass den Gästen die ersten 30 Minuten gehörten. Delbrück war zu passiv, versuchte, das Risiko zu vermeiden und hatte besonders über das Zentrum Probleme, die Angriffe der Gievenbecker wirkungsvoll zu unterbinden. Die größte Szene resultierte dann aus einem Fernschuss. FCG-Toptorjäger Christian Keil zog ab, doch Delbrücks Torwart Daryoush Hosseini fischte den Ball aus der rechten Ecke (17.).

Erst als Dammeier schließlich Mattis Klomfaß neben Hasan Dere auf die Sechs beorderte und Max Teipel allein auf der Acht im Zentrum agierte, wurde der DSC von Minute zu Minute stabiler. Der nach Erkrankung genesene Lennard Rolf flankte von der linken Seite ins Zentrum, wo Kevin Holz abzog. Gievenbecks Schlussmann Nico Eschhaus war jedoch auf dem Posten (35.). „In der Pause haben wir uns dann vorgenommen, mehr ins Risiko zu gehen und zu zeigen, dass wir die Partie gewinnen wollen“, meinte Dammeier.

Griffig aus der Pause

Die Worte zeigten Wirkung, denn der DSC kam griffig und mutiger aus der Halbzeit. Gievenbeck wurde früher attackiert. Dabei konnten sich die Delbrücker wieder einmal auf ihre gnadenlose Effizienz verlassen. Tobias Henksmeier eroberte auf Höhe der Mittellinie den Ball und suchte den Weg in Richtung Tor. Der Innenverteidiger kam zum Abschluss. Seinen Schuss erwischte Kevin Holz, der das Leder entscheidend zum 1:0 ablenkte (55.).

Delbrück hatte nun deutlich Oberwasser und schlug abermals zu. Damian Biniek flankte von der rechten Seite und in der Mitte schoss Rolf den Ball mit dem rechten Fuß volley direkt zum 2:0 ins Eck (63.). Dass es doch noch einmal spannend wurde, hatten die Gäste Schiedsrichter Fabian Maibaum zu verdanken. Gievenbecks Guglielmo Maddente lief in den Delbrücker Strafraum und fiel nach einer leichten Berührung mit Henksmeier. Maibaum zeigte auf den Punkt. „Kann man, muss man aber nicht pfeifen“, fand Dammeier. Keil ließ sich die Chance nicht nehmen und verkürzte auf 2:1 (70.).

Holz und Rolf treffen

Die Gäste wechselten offensiv, Delbrück im Gegenzug defensiv. Die Richtung war klar, doch der DSC brachte das Ergebnis über die Zeit und hat nun fünf Punkte Vorsprung vor dem neuen Tabellenzweiten Preußen Espelkamp. Nach Espelkamp muss der DSC am kommenden Sonntag. Am Donnerstag steht noch ein Nachholspiel in Emsdetten an. Das Punktepolster könnte also weiter anwachsen. „Wir regenerieren jetzt und machen uns dann auf den Weg nach Emsdetten. Die Euphorie für mehr ist da“, sagte Dammeier. DSC: Hosseini – Reineke, Plucinski, Henksmeier, Austenfeld – Dere – Biniek, Teipel (63. Huschen), Klomfaß (77. Arenhövel), Rolf (86. Halfmann) – Holz (90. Göke)

Tore: 1:0 Holz (55.), 2:0 Rolf (63.), 2:1 Keil (70.)