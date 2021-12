Die Gegner lieben es dramatisch

Für Espelkamp noch ohne Westfalenliga-Tor: Peckelohs Ex-Kapitän Alban Shabani steht beim FC Preußen im Schatten von Langemann & Co.

Westfalenliga: In der dritten Minute der Nachspielzeit geriet Preußen Espelkamp beim 1. FC Gievenbeck 0:1 in Rückstand, in der vierten glich Stefan Langemann zum 1:1-Endstand aus - das war Dramatik pur. Das mit der letzten Aktion erzwungene Remis ändert aber nichts daran, dass die von vielen als Liga-Krösus bezeichneten Preußen mit 21 Punkten aus 14 Spielen als Zehnter den eigenen Ansprüchen weit hinterher hinken. „Wenn man uns vor der Saison gesagt hätte, dass wir um diese Zeit nur vier Punkte hinter Espelkamp stehen, hätte jeder erwartet: Wir sind dann Zweiter oder Dritter“, verdeutlicht Peckelohs Trainer Markus Kleine-Tebbe, wie überraschend der geringe Abstand zwischen beiden Teams ist.