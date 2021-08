Die Gejagten

Paderborn

An die Tabellenoptik der Football-Regionalliga West kann sich Jason Irmscher gewöhnen. Am ersten Spieltag haben die Paderborn Dolphins gleich den Thron erklommen. Der Auftrag am heutigen Samstag (Kickoff: 17 Uhr) im Düsseldorfer TuRu-Stadion lautet also: nachlegen!

Von Jörg Manthey