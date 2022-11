Die Gejagten

Paderborn

Der Paderborner SC zieht seinen Start in die neue Saison der 1. Squash-Bundesliga Nord um einen Tag vor. Bereits an diesem Freitag (19 Uhr) geht es im Freizeitland Hasbergen um die ersten Meisterschaftspunkte. Am Samstag (13 Uhr) führt die Reise ins Sportwerk Hamburg. Seit der Saison 2013/14 sind die Paderborner national die Nummer eins und streben ihren neunten DM-Titel in Folge an. Der ärgste Rivale des Deutschen Rekordmeisters auf diesem Weg dürfte wie in den Vorjahren aus der Südstaffel kommen: Black & White Worms.

Von Jörg Manthey