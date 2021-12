Die TTG Ikenhausen ist Herbstmeister der Herren-Kreisliga mit (von links) Christof Stallmeister, Sebastian Bickmann, Hubertus Schäfers, Friedhelm Schubert, Patrick Brechtken und Elmar Schäfers. Es fehlen Dirk Haurand und Daniel Schäfers.Mit den Brakelerinnen Patricia Nitzsche und Claudia Schäfers führen erstmals zwei Frauen die Doppel-Rangliste in der Herren-Kreisliga an. Nitzsche ist auch die bilanzbeste Einzelspielerin der Liga. Mit den Brakelerinnen Patricia Nitzsche und Claudia Schäfers führen erstmals zwei Frauen die Doppel-Rangliste in der Herren-Kreisliga an. Nitzsche ist auch die bilanzbeste Einzelspielerin der Liga.

Foto: Sylvia Rasche