„Die Jugend weiter integrieren“

Die Spvg Brakel startet mit einem großen Kader in ihre sechste Landesliga-Saison nach dem Wiederaufstieg – und setzt dabei den eingeschlagenen Weg mit der Integration der eigenen Jugendspieler fort.

Die Spvg 20 Brakel startet mit einem großen Kader in die Landesliga. Das Foto zeigt hinten von links: Lucas Morzonek, Kevin Koch, Matti Rohde, Torben Vogt, Dominik Kling, Mike Lappe, Philipp Werner, Lars Koch, Felix Derenthal; Mitte von links:Giovanni Carmisciano, Tim Rüther, Maximilian Müller, Matteo Carmisciano, Mats Kleinke, Kevin Wistuba, Mehmet Alangadi, Raphael Polczyk, Anton Böke, Salvatore Cardamone, Haydar Özdemir sowie vorne von links: Charlier Menie, Rico Brandl, Linus Nolte, Christopher Kleine, Finn Nolte, Marvin Fenske, Alexander Fischer, Pascal Knoke, Jonas Böhner, Oumar Fofana. Es fehlen: Hendrik Derenthal, Betreuer Reinhard Dittrich, Torwarttrainer Jens Lessmann und der Sportlicher Leiter Mark Riechmann.

„Wir haben viele junge, sehr talentierte Spieler im Team. Die wollen wir weiterentwickeln“, betont der neue Co-Trainer Giovanni Carmisciano. Der 33-Jährige, der mit Brakel schon in der Verbandsliga gespielt hat, kam gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Matteo (22) vom TuS Bad Driburg zurück an die Nethe und wird im Juli das Training leiten. Chefcoach Haydar Özdemir, der in seine dritte Saison im Landesliga-Team geht, befindet sich aktuell im Türkei-Urlaub und übernimmt Anfang August.