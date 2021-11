„Die Jungs scharren mit den Hufen“

Versmold-Loxten.

Die Sportfreunde Loxten empfangen in der Handball-Oberliga am Samstag den VfL Mennighüffen. Das letzte Spiel, das gegen CVJM Rödinghausen zuhause 25:29 verloren ging, liegt schon fünf Wochen zurück. „So eine lange Pause habe ich vor Corona während einer Saison in mehr als 30 Jahren Handball noch nicht erlebt“, sagt SFL-Trainer Michael Boy und fügt hinzu: „Wir haben nach der Niederlage unsere Wunden geleckt und sind dann in eine intensive Vorbereitung gegangen. So kann man das bei fünf Wochen Pause zwischen zwei Partien ja schon nennen.“

Von Klaus Münstermann