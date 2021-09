„Die Jungs verkaufen sich gut“

Fußball: Nieheims Trainer Heiko Bonan möchte in der Landesliga auch mit einem Miniaufgebot auf Erfolgskurs bleiben

Kreis Höxter

Jetzt nachlegen, dann hat sich der Fußball-Landesligist FC Nieheim eine gute Ausgangssituation geschaffen. Im Heimspiel gegen den SuS Bad Westernkotten soll an diesem Sonntag (15 Uhr) der dritte Saisonsieg her. Für die erste und die zweite Mannschaft der Spvg Brakel gilt in der Landes- und Bezirksliga: sie warten auf den ersten Punkt.

Von Günter Sarrazin und Fabian Scholz