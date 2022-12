Die kleine Serie wahren

Noch ist die Maspernhalle keine echte Festung. Die Uni Baskets Paderborn haben in der laufenden Meisterschaft der 2. Basketball-Bundesliga ProA gerade mal zwei Heimsiege eingefahren, dafür dreimal vor heimischen Rängen verloren. Eine Zwischenbilanz, die verbesserungswürdig ist.

ProA: Uni Baskets Paderborn streben gegen Dresden Titans den dritten Heimsieg in dieser Saison an

Der dritte Heimsieg soll her: James Fleming und die Uni Baskets wollen ihre Maspernhalle-Bilanz ausgleichen.

„Wir brauchen die Heimstärke, wollen unsere Fans mitnehmen. Das ist der Schlüssel, um in die Play-offs zu kommen“, erklärt Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer, der nach zwei Siegen in Folge am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Dresden Titans auf die Fortsetzung dieser kleinen Serie hofft.