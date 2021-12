Brakel/Nieheim

Abhaken und nach vorne schauen: Nach dem punktlosen vergangenen Sonntag wollen die beiden heimischen Fußball-Landesligisten an diesem Sonntag ihre Konten aufbessern und so am liebsten mit einem Erfolgserlebnis im Rücken ins Derby am kommenden Sonntag in Brakel gehen.

Von Sylvia Rasche