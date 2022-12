Die Kunst, den Gegner einzuladen

Paderborn

Eigentlich hatten die Uni Baskets Paderborn sich fest vorgenommen, den Blick in den ausstehenden Partien der 2. Basketball-Bundesliga ProA bis zum Jahreswechsel nach oben zu richten. Doch schon der erste Versuch ging schief. Stellten die Paderborner in dieser Saison bislang auf fremdem Terrain überwiegend das bessere Team, so gab‘s bei den Nürnberg Falcons die zweite Auswärtsniederlage.