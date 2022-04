Kreis Höxter

Der Abstiegskampf bei den heimischen Fußballerinnen spitzt sich zu. Denn die Teams aus dem Tabellenkeller hatten zuletzt alle gewonnen. In der Westfalenliga ist der SV Bökendorf an diesem Samstag beim Tabellennachbarn in Billerbeck zu Gast. In der Landesliga stehen für den SV Ottbergen/Bruchhausen am Osterwochenende gleich zwei Nachholspiele an.

Von Lena Brinkmann