Die Legionäre überraschen

. Die Mannschaft von Headcoach Jendrick Speer hat zunächst zweimal Heimrecht im Ahorn-Ballpark (Sa., 18 Uhr, So., 13 Uhr), das dritte Spiel steigt am Samstag darauf in Regensburg. Sollte in der Best of Five-Serie danach noch keine Entscheidung gefallen sein, geht es am Sonntag in Regensburg mit Spiel vier und gegebenenfalls Partie Nummer fünf weiter.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet