SG Scherfede-Rimbeck/Wrexen: Das Überraschungsteam der vergangenen Spielzeit, als die Fusionierten als Tabellenvierter an der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga teilnehmen durften, sorgt auch in dieser Saison für Staunen – allerdings im negativen Sinne. Magere vier Zähler aus 13 Spielen. Den schwächsten Angriff, die löchrigste Defensive. Die SG kommt in dieser Saison einfach nicht voran. „Alles, was in der letzten Saison lief, klappt jetzt nicht mehr. Hatten wir letztes Jahr das nötige Spielglück und auch einen Lauf, so sind wir seit Sommer vom Pech verfolgt“, sagt SG-Coach Karl Schröder.

