Auch nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga möchte der SV Höxter mit der maximalen Punkteausbeute dastehen, dafür muss ein Heimsieg über Lügde her. Dringenberg und Borgentreich spielen gegen die starken Aufsteiger Kastrioti Stukenbrock und Asemissen. Bad Driburg möchte Lemgo nachlegen. Dem FC Peckelsheim/Eissen/Löwen droht beim Vorjahresvize die dritte Niederlage im dritten Spiel.

Der Ball ist im Netz, Peckelsheims Schlussmann Steven Schmelter geschlagen. Ein Tor aber gab es nicht in dieser Szene aus dem Derby gegen Höxter (hier Christoph Rode). Der Schiri entschied auf Handspiel. Während die Kreisstädter an diesem Sonntag den dritten Saisonsieg anstreben, hofft der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen zumindest auf einen Punkt.

SV Dringenberg – FC Kastrioti Stukenbrock (Sonntag, 15 Uhr) Beide Teams mussten am vergangenen Wochenende eine Niederlage hinnehmen. Der FC Kastrioti Stukenbrock startete am ersten Spieltag mit einem 6:0 Sieg über Jerxen/Orbke mit Vollgas in die neue Liga. Dieses Ergebnis ist auch Dringenbergs Trainer Sven Schmidt nicht verborgen geblieben: „Kastrioti ist für uns die große Unbekannte in der Liga, durch ihren deutlichen Sieg am ersten Spieltag haben sie aber für Aufsehen gesorgt. Daher erwarte ich ein starken Gegner, der uns alles abverlangen wird.“