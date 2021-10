Die Mini-Serien ausbauen

FC Nieheim - SV Eidinghausen-Werste. „Es liegt nur an uns“, sagt Nieheims Trainer Heiko Bonan und nimmt sein Team damit vor der Partie gegen den Fast-Tabellennachbarn in die Pflicht. Nach zuletzt drei Siegen in Folge haben sich die Nieheimer in der Landesliga weiter nach oben gearbeitet, belegen mit 15 Zählern den fünften Platz und freuen sich nach zwei Auswärtspartien in Folge auf den Heimauftritt. Allerdings stehen personell nun doch nicht die Alternativen zur Verfügung, die sich der Coach erhofft hatte. „Ich will aber nicht jammern. Wir haben dieses Problem schon die ganze Saison und die Jungs haben bewiesen, dass sie mit der schwierigen Situation umgehen können“, betont Bonan. Aus einer starken Defensive wolle man versuchen, schnell umzuschalten und so zum Erfolg kommen. „Wir müssen kämpfen und bis an die Leistungsgrenze gehen. Wer das in der Landesliga nicht tut, wird die Spiele nicht gewinnen“, betont der Trainer. Die Gäste aus Eidinghausen-Werste haben zuletzt zweimal in Folge gewonnen, allerdings sicher keine so guten Erinnerungen an das bisher letzte Duell mit dem FC Nieheim: Vor ziemlich genau einem Jahr siegte Nieheim im Bad Oeynhausener Ortsteil mit 11:0-Toren.

