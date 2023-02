Greven/Höxter

Die B-Junioren-Fußballer des SV Höxter schaffen die große Überraschung und krönen sich in Greven zum neuen westfälischen Futsal-Meister. Damit qualifizieren sich die Kreisstädter für die Westdeutschen Meisterschaften, die am kommenden Wochenende in Hennef stattfinden.

Von Felix Senftleben